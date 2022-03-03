Російські війська зайняли будівлю Херсонської ОДА

Про це повідомляє очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута.



За його словами, обласний оперативний штаб продовжує працювати та вирішувати нагальні питання для допомоги жителям області. Він додав, що наразі мешканці чекають на гуманітарну допомогу.



"Будь ласка, не вірте фейкам та не панікуйте. Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу", – наголосив Лагута.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 3 березня, завдали удару по житлових будинках Чернігова. Людей просять залишатися в укриттях.

у бік Первомайського, Миколаївської області, вирушила техніка РФ, людей просять піти додому та прибрати автівки з доріг.

Додамо, станом на 3 березня окупанти продовжують нести численні втрати. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.