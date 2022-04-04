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Російські військові не отримують обіцяних грошей і їм забороняють на це скаржитися, - українська розвідка

4 квітня, 2022 понедiлок
18:36
Новини окупанти в Маріуполі

Військові російські армії не отримують грошових виплат, натомість обіцяють додаткові вихідні

Про це повідомляє Головне управління розвідки у Telegram.

"Отримано документи, які засвідчують, що російські військові не отримують обіцяних їм грошових виплат. В телеграмі, адресованій командирам дев’яти військових частин, висловлюється обурення щодо звернення російських військовослужбовців. Окупантам обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні. При цьому, забороняють скаржитися на відсутність фінансування та навіть призначають провадження щодо таких спроб", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що із документів випливає, що при перевірці учасників російсько-української війни були виявлені строковики, але немає жодних вказівок повернути солдат додому.

"Російське командування наказує скласти окремий список осіб, які відмовились брати участь у війні проти України. Документ підписаний заступником командувача  південного військового округу Петром Гібертом", - заявили у розвідці.

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