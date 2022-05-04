Російські військові та силовики - це боягузи, методи відбору яких славились ще за часів Сталіна, - російський опозиціонер Пономарьов

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Немає більш боягузливих людей, ніж російські військові та силовики. Їхній цілеспрямований відбір в Росії відбувався ще з часів Сталіна. Таких людей відбирають для того, щоб вони не змогли створити заколот проти влади та піти проти політичного керівництва країни. Тобто, я вважаю, що в Росії силові структури не є тою силою, яка може піти проти керівництва. Я вважаю, що під час можливого народного повстання в Росії є шанс на те, що середній офіцерський склад спроможний на якісь рішучі дії, але точно не вище військове керівництво", - пояснив Пономарьов.

Пономарьов наголосив, що офіцери середнього звання можуть піти проти керівництва, бо їм не подобається те, що відбувається в Україні. За словами Пономарьова, багато офіцерів вважають, що невдачі російської армії пов’язані з тим, що фінансування армії Росії розкрадали протягом багатьох років.

"Якщо лейтенанти та капітани й підуть проти керівництва, то точно не через те, що вони люблять Україну. Вони вважають, що невдачі росіян в Україні пов’язані з розкраданням фінансування армії Росії протягом багатьох років. Але і ці люди не стануть центром народного повстання. На мою думку, в Росії все буде починатись з низів, а потім злякане перспективою безглуздого та нещадного російського бунту керівництво почне щось робити й спробує змінити свого президента", - додав Пономарьов.