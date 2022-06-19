Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують ховати техніку серед житлових кварталів - Лівобережний район вул. Володимирська 13. Навіть зараз, коли немає бойових дій поблизу міста.



Немає ніякого сумніву, що біля кожного збудованого або розміщеного тимчасового житла буде концентрація мразоти. Живий щит з українців - єдина тактика Росії", - написав радник міського голови.



Крім того, Андрющенко розповідає, що у РФ блогери закликають вступати до лав збройних сил.



"Сьогодні всі російські військові блогери синхронно розмістили заклик йти на контракт до армії окупантів. 200 тис. рублів за радість померти на українській землі. Можна нескінченно заперечувати втрати та хвалитись "перемогами", але в момент необхідності поповнення живої сили правда лізе назовні", - додав Петро Андрющенко.

17 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не вирішують проблеми з водопостачанням. Черги за водою збільшуються, а містяни добувають її переважно з вуличних річок. У Маріуполі ями з дощовою водою є єдиними способом помитися й випрати речі.

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