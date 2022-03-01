Російські загарбники зазнають значного опромінення у Чорнобильській зоні
Це для них матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань.
Російсько-окупаційні війська зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження. Про це інформує Енергоатом.
"Знаходячись у зоні відчуження зараз та вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань", - йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі також зазначили, що "невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства".
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Нагадаємо, окупанти найближчим часом готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.
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У Мережу виклали дані 120 тисяч військових РФ, які воюють в Україні.
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