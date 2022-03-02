Російським ДРГ роздали українські паспорти нового зразка

Таку інформацію поширила Верховна Рада у Telegram.



"Увага! Важлива інформація, групам ДРГ видали нові українські паспорти (серія ВТ). Будьте дуже уважні! Розповсюдьте максимально!" - йдеться в повідомленні.



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