Російським ДРГ роздали українські паспорти нового зразка
Російським диверсантам почали видавати українські паспорти (серія ВТ)
Таку інформацію поширила Верховна Рада у Telegram.
"Увага! Важлива інформація, групам ДРГ видали нові українські паспорти (серія ВТ). Будьте дуже уважні! Розповсюдьте максимально!" - йдеться в повідомленні.
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