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Російський Газпром акцентує увагу на аваріях газопроводу, щоб зупинити транзит газу через Україну і проштовхнути Nord Stream 2, - Гончар

6 серпня, 2021 п'ятниця
15:31
Новини Газпром

Російська компанія "Газпром" активно поширює в медіа інформацію про аварії на газопроводі, щоб повністю зупинити транзит газу до Європи через Україну і швидше проштовхнути сертифікацію Nord Stream 2

Про це заявив український експерт із міжнародних енергетичних і безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.
 
"Останнім часом з'являється все більше інформації про аварійність на газопроводах "Газпрому". Раніше вони намагалися не сильно акцентувати, або оминати увагою такі інциденти. Тому виникає підозра, що заяви про аварійність почастішали на тлі активних спроб Росії будь-що проштовхнути Nord Stream 2, який зустрічає дедалі більше спротиву в Європі. Ось такі, на перший погляд, випадковості насправді не випадкові", - сказав Гончар.
 
Експерт зауважив, що таким чином Росія намагається припинити транзит газу через Україну після виведення на проєктну потужність газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".
 
"Хоча РФ заявляє, що транзит через Україну збережеться, проте це лише гра на тлі того, що потрібно проштовхнути сертифікацію Nord Stream 2. Ситуація доведена до певного технічого інциденту, щоби все виглядало правдоподібно. Але насторожує те, що кількість таких інцидентів збільшилася і це виглядає дивно, адже Росія зменшила постачання газу до Європи. Якби ж наростила, було би зрозуміло, що система працює з певним перевантаженням. За цим стоять далекосяжні наслідки, ніж просто намагання зменшити постачання на ринок Європи газу і, відповідно, підвищити ціни, ніж вони є, а зараз ціна вище $500 за тисячу кубічних метрів", - сказав Гончар.

  • Нагадаємо, У Ямало-Ненецькому окрузі Російської Федерації на території одного з підприємств газового монополіста "Газпром" прогримів потужний вибух.
  • Через інцидент під загрозою видобуток газу в регіоні, також різко впала кількість газу, яка йде в Європу.
  • "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України на четвертий квартал.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна опрацьовує ризики щодо газопроводу "Північний потік-2".
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