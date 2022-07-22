Російський кабмін додав до списку "недружніх" ще пʼять країн ЄС
Уряд Російської Федерації додав до свого списку "недружніх країн" Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на відповідне розпорядження уряду РФ.
У документі йдеться про те, що зазначені країни здійснюють "недружні дії" щодо Росії, російських компаній та російських громадян.
Документом також обмежується кількість співробітників дипломатичних місій зазначених країн, яких вони можуть найняти у РФ. Наприклад, Греція зможе наймати у свої дипмісії не більше 34 осіб, Данія – не більше 20, Словаччина – не більше 16.
Словенія та Хорватія не зможуть наймати співробітників у свої дипмісії та консульські установи.
Попередньо у березні 2022 року майже одразу після початку повномасштабної війни з Україною, російський уряд склав список "недружніх країн", до якого включили низку держав Європейського Союзу, США, Велику Британію, Японію та ще близько 20 інших країн.
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