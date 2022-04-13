Російський контрактник відмовився воювати в Україні та отримав у документі про звільнення позначку "Схильний до зради"

Про це повідомляє російське видання Meduza.



Як стало відомо, російського контрактника звільнили зі служби через невиконання умов контракту після того, як він відмовився брати участь у війні в Україні.

Про це повідомив адвокат Максим Гребенюк.



За попередніми даними, військовослужбовець відмовився брати участь у війні, оскільки провів сім місяців у відрядженні в Сирії та розраховував на реабілітаційну відпустку.

Але після повернення додому, за словами Гребенюка, військового вирішили відправити одразу на війну в Україні.



При звільненні начальник відділу кадрів 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з дислокацією в Дагестані поставив до обліково-послужної карти військовослужбовця нестатутний друк.

У ній сказано: "Схильний до зради, брехні та обману; Відмовився від участі у спеціальній військовій операції на території ЛНР, ДНР та України".



Максим Гребенюк повідомив, що записи, які вносяться до обліково-послужних карток, чітко регламентовані. А запис про "зраду" нічим не передбачено і "спрямовано виключно на те, щоб образити, принизити військовослужбовця", а також ускладнити його працевлаштування, в тому числі до правоохоронних органів.



Адвокат повідомив, що опрацьовує можливість оскаржити звільнення військовослужбовця у суді, а також анулювати нестатутний друк.

Міноборони РФ спростувало цю новину та назвало її фейком.

