Про це він сказав на Красноярському економічному форумі, пише Интерфакс.

"Дуже важливе верховенство права і передбачуваності. Якщо ми будемо щороку або квартал змінювати правила гри, ніхто не буде вірити: ні російські підприємці, ні іноземні. Необхідно припинити ці кабальні, з кам'яного віку, "посадки" всіх підряд невідомо за що. Зробила людина економічний проступок, компенсувала його – нехай іде далі працювати", - заявив Дерипаска.

Привабливість російського ринку різко падає і це впливає на прихід інвесторів.

"Вибирати не доводиться. Грошей не буде вже наступного року. Нам будуть потрібні іноземні інвестори. А вони будуть дивитися, як російські інвестори заробляють, які в них умови. Якщо ми не створимо їх, не забезпечимо привабливість нашого ринку, то ми так і будемо мріяти", - визнав олігарх.

Він додав, що посилення присутності РФ на ринках так званих "дружних" країн не буде простим процесом.

"Зрозуміло, що потрібно виходити на нові ринки дружніх країн. Це дуже непросто. Інші правила гри. Якщо норми СОТ щодо російських підприємців не діятимуть, то потрібно переходити на двосторонні угоди. Будуть проблеми з розрахунками, санкційний тиск буде серйозним", - сказав Дерипаска.

Він також запропонував вдвічі скоротити кількість чиновників і співробітників правоохоронних органів.

"Ми розуміємо, що це серйозний тягар для економіки, у якої внаслідок санкцій "гирі висять". Занадто багато цього держапарату і держкапіталізму. Нам потрібно більше свободи", - зазначив Дерипаска.

"Нам час припинити мріяти про якесь особливе місце Росії у світі і зайнятися своїми справами. Держкапіталізм "ДержГазМяс" – це шлях у нікуди. Раніше я думав, що даремно щорічно витрачаються мільярди, а зараз бачу, що трильйони. Кількість чиновників і силовиків потрібно скоротити в кілька разів", - резюмував Дерипаска.