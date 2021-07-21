Російський політтехнолог Шувалов оскаржує в ОАСК заборону в'їзду в Україну
21 липня стало відомо, що російський політтехнолог та пропагандист Ігор Шувалов оскаржує в українському суді заборону в'їзду в Україну
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Судову владу.
Згідно з повідомленням, суд зареєстрував позов до ДМС, Департаменту карного розшуку Нацполіції та начальника одного з відділень інспекторів прикордонної служби "Бориспіль-2" Окремого пропускного пункту "Київ".
"Серед вимог позову – визнати протиправними дії Державної міграційної служби 2 червня 2021 року щодо заборони в’їзду в Україну Ігорю Шувалову та дії Департаменту карного розшуку Нацполіції щодо складення і подання відповідної інформації до ДМС у зв’язку із відсутністю підстав для заборони його в’їзду", - йдеться в повідомленні.
Позивач також оскаржує рішення ДМС від 2 червня 2021 року, яким йому було заборонено в’їзд в Україну строком на три роки.
Повідомляється, що наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.
- 3 червня на кордоні з Україною завернули російського політтехнолога Ігоря Шувалова
- У березні 2014 року СБУ повідомила про рішення видворити з України громадянина Росії, політтехнолога Ігора Шувалова. У СБУ пояснили це рішення діями росіянина, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу України й сепаратистські прояви. Видворення Ігоря Шувалова відбулося у травні 2017 року. Він був заступником директора з розвитку компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє новинні програми для "Інтера".
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