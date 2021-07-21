Російський політтехнолог Шувалов оскаржує в ОАСК заборону в'їзду в Україну

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Судову владу.

Згідно з повідомленням, суд зареєстрував позов до ДМС, Департаменту карного розшуку Нацполіції та начальника одного з відділень інспекторів прикордонної служби "Бориспіль-2" Окремого пропускного пункту "Київ".

"Серед вимог позову – визнати протиправними дії Державної міграційної служби 2 червня 2021 року щодо заборони в’їзду в Україну Ігорю Шувалову та дії Департаменту карного розшуку Нацполіції щодо складення і подання відповідної інформації до ДМС у зв’язку із відсутністю підстав для заборони його в’їзду", - йдеться в повідомленні.



Позивач також оскаржує рішення ДМС від 2 червня 2021 року, яким йому було заборонено в’їзд в Україну строком на три роки.

Повідомляється, що наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.