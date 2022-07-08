Російський Сбербанк переживає дефіцит чипів — їх "виколупуватимуть" із непотрібних карток
У російському Сбербанку таке рішення називають "близьким до геніального"
Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на голову відділу кібербезпеки Сбербанку Ольгу Маклашину.
У найбільшому російському банку Сбербанку через брак чипів для карток вимушені реімплантувати чипи зі старих карток у нові.
"Наші колеги з центру емісії вигадали рішення, близьке до геніального – сказала Ольга Маклашина, - реімплантація чипів банківських карток, тобто ми почали "виколупувати" чипи з карток і вставляти їх у нові картки", – розповіла Маклашина.
Також Маклашина роз’яснила, що чипи витягують лише з неактивованих карток, які клієнти не забрали з відділень банку.
Раніше чипи Росія закуповувала у Європі, Китаї та Кореї.
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