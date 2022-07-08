Російський Сбербанк переживає дефіцит чипів — їх "виколупуватимуть"  із непотрібних карток

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на голову відділу кібербезпеки Сбербанку Ольгу Маклашину.

У найбільшому російському банку Сбербанку через брак чипів для карток вимушені реімплантувати чипи зі старих карток у нові.

"Наші колеги з центру емісії вигадали рішення, близьке до геніального – сказала Ольга Маклашина, - реімплантація чипів банківських карток, тобто ми почали "виколупувати" чипи з карток і вставляти їх у нові картки", – розповіла Маклашина.

Також Маклашина роз’яснила, що чипи витягують лише з неактивованих карток, які клієнти не забрали з відділень банку.

Раніше чипи Росія закуповувала у Європі, Китаї та Кореї.

14 червня, російські Сбербанк, Россельхозбанк та Московський кредитний банк відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb