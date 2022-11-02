Тема програми: "Російський сюртероризм як ознака безсилля".

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Російський сюртероризм як ознака безсилля

Що таке сюртероризм і яка його ціль?

Чому "глибинний народ" Росії не помічає жертв в геноцидальній війні, а бачить місію порятунку?

Як жити в умовах руйнувань, блекаутів і обстрілів і не падати духом?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Тетяна Огаркова – українська літературознавиця, докторка філософії в галузі літературознавства, фахівчиня у галузі теорії літератури та історії французької літератури. З 2020 року разом з Володимиром Єрмоленком Тетяна Огаркова започаткувала подкаст Kult, присвячений визначальним епохам в історії культури та культовим авторам, які мали великий вплив на розвиток літератури й культури.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).