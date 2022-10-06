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Російського опозиційного політика й журналіста Кара-Мурзу звинуватили в держзраді

6 жовтня, 2022 четвер
17:35
Світ Володимир Кара-Мурза

Російському опозиційному політику Володимиру Кара-Мурзі висунуто звинувачення в держзраді за публічні виступи з критикою російської влади

Про це повідомили в ТАСС з посиланням на адвоката Кара-Мурзи Вадима Прохорова.

За версією слідства, Кара-Мурза "надавав консультації співробітникам іноземних спецслужб". Вартість його послуг оцінювалась у 30 тисяч доларів США на місяць. Це третя кримінальна справа щодо опозиціонера.

Максимальне покарання за статтею 275 КК РФ передбачає 20 років позбавлення волі.

Раніше Бассманний суд Москви задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу "у вигляді взяття під варту терміном до 12 червня 2022 року".

  • 11 квітня Москві затримали опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзу. У лютому 2021 року видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування, яке стверджувало, що Володимира Кара-Мурзу двічі намагалися вбити працівники ФСБ. Це було у травні 2015 року і у лютому 2017 року, коли політика ушпиталили з сильним отруєнням. За даними розслідувачів, ті ж працівники ФСБ причетні до отруєння політика Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова, а також вони стежили на Борисом Нємцовим перед його вбивством.

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