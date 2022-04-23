Про це розповіла Deutsche Welle інша лауреатка премії, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Перед оголошенням лауреатів ведучі церемонії зауважили, що в Росії є люди, які виступають за свободу слова, але прізвища Овсяннікової не прозвучало.



Раніше Світлана Тихановська повідомила DW, що премію вручать тільки Володимирові Зеленському і їй. Марину Овсяннікову викреслили зі списку лауреатів. "Премію вручають журналістам, які борються за свободу слова... Очевидно, що ситуація, коли Україну, Росію та Білорусь намагаються об'єднати у такому вигляді, некоректна. Ми незалежні країни, не треба нас притягувати одне до одного за якимись ознаками. Міжнародна журналістика, незалежна журналістика - це чудово, але це такі політичні рухи, які зараз, певно, невиправдані", - сказала Тихановська.



Раніше німецька медіагрупа Weimer Media Group оголосила, що цього року нагорода буде присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі, і її володарями стануть президент України Володимир Зеленський, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська і російська журналістка Марина Овсяннікова.



Нагадаємо, після свого протесту у прямому ефірі, Марина Овсяннікова, яка багато років була пропагандисткою на "Першому каналі", потрапила до Європи. В ефірі телеканалів та публічних виступах вимагає скасувати санкції проти Росії, називаючи їх "русофобією".



"Премія ЗМІ за свободу" присуджується вже восьмий раз, нею нагороджують людей, які, на думку журі, особливо прихильні свободі висловлювання думок, соціальній взаємодії, політичному діалогу і демократії. Раніше її отримали ексканцлер Австрії Себастьян Курц, президент СРСР Михайло Горбачов і міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.