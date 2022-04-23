Російської пропагандистки Марини Овсяннікової не буде серед лауреатів "Премії ЗМІ за свободу", - Тихановська
Марині Овсянніковій, яка виступила у прямому ефірі російського "Першого каналу" з плакатом проти російського вторгнення в Україну, вирішили не вручати німецьку "Премію ЗМІ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien")
Про це розповіла Deutsche Welle інша лауреатка премії, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.
Перед оголошенням лауреатів ведучі церемонії зауважили, що в Росії є люди, які виступають за свободу слова, але прізвища Овсяннікової не прозвучало.
Раніше Світлана Тихановська повідомила DW, що премію вручать тільки Володимирові Зеленському і їй. Марину Овсяннікову викреслили зі списку лауреатів. "Премію вручають журналістам, які борються за свободу слова... Очевидно, що ситуація, коли Україну, Росію та Білорусь намагаються об'єднати у такому вигляді, некоректна. Ми незалежні країни, не треба нас притягувати одне до одного за якимись ознаками. Міжнародна журналістика, незалежна журналістика - це чудово, але це такі політичні рухи, які зараз, певно, невиправдані", - сказала Тихановська.
Раніше німецька медіагрупа Weimer Media Group оголосила, що цього року нагорода буде присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі, і її володарями стануть президент України Володимир Зеленський, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська і російська журналістка Марина Овсяннікова.
Нагадаємо, після свого протесту у прямому ефірі, Марина Овсяннікова, яка багато років була пропагандисткою на "Першому каналі", потрапила до Європи. В ефірі телеканалів та публічних виступах вимагає скасувати санкції проти Росії, називаючи їх "русофобією".
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