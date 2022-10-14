Російськомовні Полякова та Пивоваров позмагались, хто краще знає українську

Черговий випуск "Знай нашу" Ольга Полякова провела в Instagram.

У новому мовному батлі до співачки долучився музикант Артем Пивоваров. Удосконалити мовленнєві навички артистам допомагала викладачка української мови Ксенія Тараненко.

Перш ніж з’ясовувати, хто з артистів краще знає українську мову, Полякова та Пивоваров поспілкувалися. Співачка привітала свого гостя ефіру з тим, що місто на Харківщині, де живе його родина, звільнили ЗСУ. Артем обговорювати цю тему не став.

До знаменитостей у мовному батлі долучилася викладачка української мови Ксенія Тараненко. Викладачка відмітила, що українська мова обох співаків стає все мелодійнішою та все правильнішою.

Вона підготувала Олі та Артему кілька раундів. В одному з них потрібно було перекласти з суржику на українську. У ньому перемогла Полякова. В іншому раунді треба було лаятися українською. Тут першість дісталась Артему.

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