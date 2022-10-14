English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Таблоїд Російськомовні Полякова та Пивоваров позмагались, хто краще знає українську

Російськомовні Полякова та Пивоваров позмагались, хто краще знає українську

14 жовтня, 2022 п'ятниця
13:09
Таблоїд На фото: Оля Полякова

Російська співачка Ольга Полякова започаткувала ігрове шоу "Знай нашу" у своєму Instagram, де вона намагається покращити знання української мови разом з іншими зірками українського шоу-бізнесу

Черговий випуск "Знай нашу" Ольга Полякова провела в Instagram.

У новому мовному батлі до співачки долучився музикант Артем Пивоваров. Удосконалити мовленнєві навички артистам допомагала викладачка української мови Ксенія Тараненко.

Перш ніж з’ясовувати, хто з артистів краще знає українську мову, Полякова та Пивоваров поспілкувалися. Співачка привітала свого гостя ефіру з тим, що місто на Харківщині, де живе його родина, звільнили ЗСУ. Артем обговорювати цю тему не став. 

До знаменитостей у мовному батлі долучилася викладачка української мови Ксенія Тараненко. Викладачка відмітила, що українська мова обох співаків стає все мелодійнішою та все правильнішою.

Вона підготувала Олі та Артему кілька раундів. В одному з них потрібно було перекласти з суржику на українську. У ньому перемогла Полякова. В іншому раунді треба було лаятися українською. Тут першість дісталась Артему.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
музика
Читайте також:
ППО збила ракету
13 жовтня, 2022 четвер
Ворог випустив по Львівщині шість ракет, 2 влучили у військовий об'єкт, 4 збила ППО
12 жовтня, 2022 середа
Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна бомбити Дрезден через протести на підтримку України
окупанти
13 жовтня, 2022 четвер
Окупанти на Донеччині отримують розпорядження щодо тимчасового припинення наступу, - Генштаб ЗСУ
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.02
    Купівля 40.02
    Продаж 40.8
  • EUR
    Купівля 38.37
    Продаж 39.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
14 жовтня
13:45
Ексклюзив
ППО
Україна потребує не одного, а десятків комплексів ППО на місяць, щоб створити потенціал для постійного захисту неба, - військовий експерт
13:44
долар євро валюта обмін
Курс валют сьогодні: яка ціна на долар, євро і злотий
13:27
КНДР ракета
КНДР знову запустила балістичну ракету та підняла військові літаки на кордоні з Південною Кореєю
13:20
Наслідки ракетного удару по Харкову
Окупанти вдарили чотирма ракетами по Харкову
13:16
Ексклюзив
на фото: Мелітополь
Окупанти посилюють терор серед цивільного населення як над дорослими, так і над дітьми, - міський голова Мелітополя
13:10
школа
На нещодавно деокупованих територіях відновити навчання офлайн нині неможливо, - Міносвіти
13:01
ракетний удар
Росія - терористична держава, її поразка неминуча, - Резніков про використання високоточних ракет, якими окупант б'є по цивільних
12:48
Олексій Гончаренко
Ракетні обстріли окупантів 10-11 жовтня прискорили визнання Путіна терористом у ПАРЄ, - Гончаренко
12:35
На фото Володимир Зеленський
Наступні кроки зі звільнення українських земель та ймовірні дії агресора в найближчий час: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
12:27
Аліна Кабаєва
Нерухомість у Швейцарії та кредит на $189 млн на покупку телеканалу: друзі Путіна роками допомагають Кабаєвій, - розслідування
12:24
OPINION
Віталій Портников
Від російської армії залишиться мокре місце
12:19
Рафаель Гроссі
Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС, - голова МАГАТЕ Гроссі
11:51
на фото: Ярослав
"Будь, як Ярослав!": український воїн за два дні збив із ПЗРК "ігла" чотири крилаті ракети
11:36
Кримський міст
У РФ доручили відновити Кримський міст до липня
11:22
Ексклюзив
Сергій Згурець
Умов для несподіваного просування білоруських та російських військових з кордону Білорусі не існує, - Згурець
11:12
Фредді Меркʼюрі
Queen презентували раніше невідому пісню з Фредді Мерк’юрі, записану 34 роки тому
11:08
Український піротехнік
Мешканців Київщини попередили про вибухи: проводяться навчання і розмінування
11:05
Укрзалізниця
Укрзалізниця відновила поїзди до Краматорська
10:56
Куп'янськ, Харківщина, Харківська область,
Окупанти вдарили ракетами поблизу Чугуєва: є постраждалий
10:48
Ексклюзив
Оленівка Азовці
Абсолютно всі міжнародні організації граються в дипломатію з РФ, а у звільненні полонених допомагають окремі країни, - екскомандир полку "Азов" Жорін
10:44
Ексклюзив
карта війні в Україні
Зараз найгарячіший напрямок на Донеччині - Бахмут, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
10:26
Валерій Залужний
Поховали міф про непереможність армії РФ. Залужний привітав з Днем захисників та захисниць України потужним відео
10:26
Браслет з металу Азовсталі з підписом Залужного
Українці збирають 100 млн грн на "ловця іранських дронів": можна виграти браслет з металу Азовсталі з підписом Залужного та допомогти армії
10:14
"Дуже гарна новина - у Криму бавовна": Alyona Alyona та paashee випустили пісню про анексований півострів
10:04
OPINION
Віктор Каспрук
"Героїчна гнучкість" Ірану - співучасть у російських воєнних злочинах
09:51
ЗСУ тримають оборону
"Українский воїне, знаю, що тобі дуже важко, та ти наближаєш перемогу": Зеленський привітав з Днем захисників і захисниць України
09:46
На відео:Надія Бабкіна в Маріупольському драматичному театрі
Путіністка Бабкіна приїхала у розбомблений Росією театр у Маріуполі та заявила, що він завжди був російським
09:33
окупанти орки війська рф
Війська РФ з початку липня змогли захопити лише два села, - британська розвідка
09:29
Втрати окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 64,3 тис. окупантів, 2521 танк і 1199 безпілотників
09:17
Ексклюзив
В ніч на 14 жовтня знищено шість ворожих дронів-камікадзе над південними регіонами, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
09:00
діти війна жертви
В Україні від російських обстрілів загинуло 423 дитини з початку повномасштабної війни
09:00
Огляд
На фото: кадр з фільму "Максим Оса"
Козаки без шароварщини та південнокорейський романтичний трилер: що дивитись на вихідних
08:54
Контрнаступ ЗСУ
Україна вже наступного тижня може відвоювати Херсон, - Financial Times
08:51
Ексклюзив
Ізюм після загарбників
Ізюм не зовсім готовий до зими, людям пропонують добровільну евакуацію, - заступник міського голови
08:23
гаубиця FH-70
ЗСУ знищили понад 19 районів зосередження окупантів, 5 крилатих ракет та 9 БПЛА
08:19
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти використовують ЗАЕС як базу для розміщення особового складу, - Генштаб
08:00
OPINION
Микола Княжицький
Сьогодні українці стали обраним народом, а українські воїни - лицарями світла, лицарями Богородиці
07:57
Над Дніпропетровщиною ППО збила чотири дрони-камікадзе, утім окупантам вдалося обстріляти область, є постраждалий
07:43
погода осінь
Туман, мінлива хмарність, але тепло: погода в Україні сьогодні
07:42
Естонія
Естонія вважає, що умовою для переговорів України з РФ має стати згода на компенсацію збитків унаслідок війни
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV