Росію не пустили на Євробачення-2022 через нове вторгнення в Україну
Європейський мовна спілка оголосив, що жодна російська група не братиме участі у конкурсі пісні Євробачення у 2022 році
Про це повідомив сайт Євробачення
Там зазначили, що у зв'язку з повноцінним вторгненням Росії на Україну, участь РФ завдасть шкоди конкурсу.
"Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені", - йдеться у повідомленні.
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