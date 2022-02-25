Росію не пустили на Євробачення-2022 через нове вторгнення в Україну

Про це повідомив сайт Євробачення

Там зазначили, що у зв'язку з повноцінним вторгненням Росії на Україну, участь РФ завдасть шкоди конкурсу.



"Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені", - йдеться у повідомленні.



