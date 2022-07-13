Роскосмос відкладає польоти на Місяць, аби "зосередитися на нагальніших завданнях"
Директор російської держкорпорації Олександр Блошенко заявив, що російська держкорпорація наразі відмовляється від польотів у космос, а саме на Місяць
Про це інформує Економічна правда з посиланням на
Зазначається, що російська держкорпорація з космічної діяльності "Роскосмос" наразі відкладає польоти на Місяць, аби зосередитися на зондуванні Землі та зв'язку для військових.
"Поки вправо змістилося питання зі надважем (надважкою ракетою – ред.), як і місячна програма. Ми розставляємо пріоритети у бік більш насущних справ – дистанційне зондування Землі, зв'язок, те, що потрібно всім – і цивільним, і військовим. Тому науковий космос змістився", – заявив Блошенко.
Він також додав, що Роскосмос продовжує роботу над ракетою-носієм "Союз-5", яка є складовою надважкої ракети. Проєкт надважкої ракети "Єнісей" наразі не прийнято.
- Нагадаємо, 12 липня керівник Роскосмосу Рогозін показав "найпотужнішу у світі" ракету "Сармат" і анонсував серійне виробництво
- 12 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляке висміяв зенітно-ракетний комплекс С-400, який є на озброєнні армії РФ: "Ловить ракети, як російські футболісти — м'ячі".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.83
Купівля 35.83Продаж 36.93
-
EUR
Купівля 35.89Продаж 37.19
- Актуальне
- Важливе