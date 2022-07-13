Про це інформує Економічна правда з посиланням на

Зазначається, що російська держкорпорація з космічної діяльності "Роскосмос" наразі відкладає польоти на Місяць, аби зосередитися на зондуванні Землі та зв'язку для військових.

"Поки вправо змістилося питання зі надважем (надважкою ракетою – ред.), як і місячна програма. Ми розставляємо пріоритети у бік більш насущних справ – дистанційне зондування Землі, зв'язок, те, що потрібно всім – і цивільним, і військовим. Тому науковий космос змістився", – заявив Блошенко.

Він також додав, що Роскосмос продовжує роботу над ракетою-носієм "Союз-5", яка є складовою надважкої ракети. Проєкт надважкої ракети "Єнісей" наразі не прийнято.

Нагадаємо, 12 липня керівник Роскосмосу Рогозін показав "найпотужнішу у світі" ракету "Сармат" і анонсував серійне виробництво

12 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляке висміяв зенітно-ракетний комплекс С-400, який є на озброєнні армії РФ: "Ловить ракети, як російські футболісти — м'ячі".

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