Про це пише Bloomberg.

"Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, буде потрібен деякий час, перш ніж кораблі зможуть увійти або вийти. На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців", – сказав у коментарі виданню Пітер Адамс, спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації.

За його словами, близько 450 іноземних моряків залишаються на понад 80 суднах в українських портах. Третина – з Філіппін, значне число – з Туреччини, Сирії та Азербайджану.

Видання також зауважує, що на більшій частині Чорного моря судноплавство повернулося до майже нормального рівня, за винятком північного заходу та Азовського моря, де в основному працюють російські кораблі. Україна втратила вихід до Азовського моря після того, як Росія окупувала прилеглі території.

Водночас кількість суден під лівійським прапором, що заходять у російські порти, зросла з 1 квітня у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а кількість суден під російським прапором подвоїлася, повідомляє Braemar ACM Shipbroking Pte. Ці судна можуть скористатися перевагами підвищених фрахтових ставок, оскільки інші судна не заходять в Росію, повідомили в компанії.

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