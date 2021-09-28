Розмір субсидій переглядатиметься автоматично, якщо зростатимуть тарифи, - Лазебна

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє Укрінформ.

“Люди питають, що буде, якщо зростатимуть тарифи, куди бігти, які довідки потрібні, щоб збільшити розмір субсидій. Я хочу відразу відповісти: не треба нікуди бігти і не треба ніякі довідки приносити. Якщо зростатимуть тарифи на комунальні послуги, розмір субсидії для отримувачів буде переглянутий автоматично. Якщо ж людина не отримувала субсидію, але в результаті зростання тарифів їй знадобилася така допомога, то вона може звернутися за нею в будь-який час”, - зазначила Лазебна.

Окрім того, міністр повідомила, що відповідною постановою передбачена норма, в якій зазначається, що “в тому місяці, де відбувається зростання тарифів, то з того місяця і перераховується субсидія”.

“Якщо людина, наприклад, прийшла в грудні, а тарифи підвищилися в жовтні, то їй із жовтня буде перерахована ця субсидія. Буде нарахована ця субсидія”, - розповіла Лазебна.

Також міністр соцполітики нагадала, що для мешканців регіонів, які потраплять до червоного рівня епіднебезпеки, будуть збільшені на 50% норми споживання основних комунальних послуг при розрахунку субсидій.

“Це знову ж таки відбудеться автоматично. Такі підвищені норми споживання наш уряд запровадив ще навесні 2020 року. Ми розуміли, що при обмеженнях червоної зони люди вимушено знаходяться вдома, працюють здому, діти вчаться дистанційно, отже, родини споживають більше води, газу та електрики. Тому така урядова норма передбачена в постанові і вона діятиме, якщо регіон включений до червоної зони”, - зауважила Лазебна.