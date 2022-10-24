Розпочалася робота над новим фільмом по франшизі "Зоряні війни", - ЗМІ

Про це повідомляє Deadline.

Фільм ще не був офіційно анонсований, проте є інформація, що вже розпочалась робота над сценарієм. Про інших сценаристів, окрім Лінделофа, наразі невідомо.

Lucasfilm та представники режисерки ніяк не прокоментували інформацію про нову стрічку. Яким буде сюжет нового фільму та коли його реліз наразі невідомо.

Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл допоміг отримати понад 500 дронів для України.

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