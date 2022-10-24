Розпочалася робота над новим фільмом по франшизі "Зоряні війни", - ЗМІ
Одним зі сценаристів стане Деймон Лінделоф, автор американського серіалу "Загублені". Режисеркою виступить Шармін Обаїд-Чіной, яка зняла кілька епізодів "Міз Марвел"
Про це повідомляє Deadline.
Фільм ще не був офіційно анонсований, проте є інформація, що вже розпочалась робота над сценарієм. Про інших сценаристів, окрім Лінделофа, наразі невідомо.
Lucasfilm та представники режисерки ніяк не прокоментували інформацію про нову стрічку. Яким буде сюжет нового фільму та коли його реліз наразі невідомо.
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