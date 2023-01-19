Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, міжнародні партнери України зробили все задля реалізації Мінських угод.

"Ми зробили все, і я особисто багато разів був разом зі своїми українськими друзями в Мінську, щоби спробувати виконати Мінські угоди. Ми досягли певного прогресу, але зрештою жодного рішення не вдалося досягти", - сказав Хойсген.

Він підкреслив, що Росія постійно порушувала Мінські угоди, зокрема не відводила важке озброєння й перешкоджала роботі місії ОБСЄ на Донбасі.

"Це не вина України. Це вина Росії. Росія зійшла з дипломатичного треку, перейшла до застосування грубої сили, і на це ми повинні відповісти", - сказав голова Мюнхенської безпекової конференції.

Він наголосив, що вести з Путіним переговори неможливо, бо "єдина мова, яку він, на жаль, розуміє — це мова сили".

"Щось на кшталт "Мінська" не може повторитися. Сьогодні вже не можна було би підписати черговий "Мінськ", бо вже не можна вірити росіянам", - підкреслив Хойсген.

"Ми маємо подбати про те, щоб Україна була сильною і могла відповісти на тиск Росії", - резюмував він.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 19 січня заявив про необхідність переговорів між Україною та РФ за посередництва Німеччини й Франції.

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