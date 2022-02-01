Розвернули на кордоні з Фінляндією: Польща закрила в'їзд до Євросоюзу депутату Держдуми РФ Мілонову
Польська влада закрила в'їзд до Євросоюзу скандальному депутату Держдуми РФ Віталію Мілонову, заблокувавши його шенгенську візу
Про це повідомляє Znak.com.
За словами Мілонова, про заборону на в'їзд до ЄС він дізнався, коли спробував потрапити до Фінляндії.
Причиною такого рішення російський депутат вважає свої образливі висловлювання на адресу польських прикордонників.
"У мене було запрошення з боку уряду Фінляндії… Санкції ускладнять мою роботу у групі дружби з Фінляндією. Але загалом я не засмучений. Країни, з якими маю особливі стосунки, не входять до зони шенгену: ЦАР, Вірменія, Ліван, Малі. Вже 200 років до Європи не їздив. Окрім Фінляндії…", - сказав Мілонов.
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