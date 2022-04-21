Розвідка оприлюднила дані артилеристів РФ, які вбивали мирних українців
Українська розвідка оприлюднила чергові данні росіян, які скоїли воєнні злочини проти українського народу
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
"ГУР МО України здобуло дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення Української держави!" – зазначають у дописі.
Зокрема, розвідці вдалось здобути дані Шуваєва Георгія Івановича – начальника ракетних військ та артилерії 1-ї танкової армії (в/ч 73621, Баковка, Одинцовський район, Московська область) Західного військового округу ЗС РФ. Він бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Підлеглий особовий склад здійснював обстріл міст та сіл Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.
Також у розпорядженні є інформація про ще одного окупанта – Блажка Олександра Сергійовича – командира 288-ї артилерійської бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ. Він також бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну.
ГУР МОУ також здобуло список військовослужбовців 288-ї артилерійської бригади (в/ч 30683, м. Муліно) 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ, які скоїли воєнні злочини проти народу України. Перелік імен і відповідну інформацію можна знайти за посиланням.
- У розвідці також повідомляли, що російські окупаційні війська повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 34.62
- Актуальне
- Важливе