Розвідка оприлюднила список артилеристів з Інгушетії, які воюють в Україні

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 291-ї артилерійської бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу (в/ч 64670)Республіка Інгушетія, Сунженський р-н, н.п. Троїцька, що скоюють воєнні злочини проти народу України", – йдеться в повідомленні.

Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням.

Головне управління розвідки України також опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Раніше розвідники заявляли, що мають персональні дані білоруських військовослужбовців, які мають намір воювати в Україні.