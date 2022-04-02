Розвідка оприлюднила список артилеристів з Інгушетії, які воюють в Україні
Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані артилеристів з Інгушетії, які скоюють злочини проти українців
Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 291-ї артилерійської бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу (в/ч 64670)Республіка Інгушетія, Сунженський р-н, н.п. Троїцька, що скоюють воєнні злочини проти народу України", – йдеться в повідомленні.
Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням.
- Головне управління розвідки України також опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.
- Раніше розвідники заявляли, що мають персональні дані білоруських військовослужбовців, які мають намір воювати в Україні.
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