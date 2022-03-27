Розвідка опублікувала імена морських піхотинців РФ, що обстрілюють українські міста
Головне управління розвідки оприлюднило імена та посади військовослужбовців батальйонно-тактичної групи 155-ї окремої бригади морської піхоти м. Владивосток
Таку інформацію опублікувала пресслужба головного управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.
"ГУР МО України здобуло список військових злочинців батальйонно-тактичної групи 155-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926) м. Владивостока та селища Слав'янка, Приморського краю, що скоюють воєнні злочини проти народу України. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.", - йдеться у повідомленні.
Список окупантів доступний за посиланням.
- Нагадаємо, за час повномасштабної війни проти України росіяни втратили 16 600 військових, 1664 бронемашини, 1144 одиниці автотехніки, 582 танки, 127 гелікоптерів, 121 літак і 93 РСЗВ.
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