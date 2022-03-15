Розвідка опублікувала імена військових зенітно-ракетного полку РФ, які обстрілюють українські міста
Українська розвідка опублікувала імена російських військових 590 зенітно-ракетного полку Новосибірська, які скоюють воєнні злочини проти українців
Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки.
В управлінні зазначили, що кожного злочинця зі списку знищать.
"Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом "військових" об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, "шановні", самі виписали вирок – тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю", – йдеться у повідомленні.
Повний список окупантів з 590 зенітно-ракетного полку Новосибірська можна переглянути за покликанням.
- Нагадаємо, Головне управління розвідки України раніше опублікувало список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Росії м. Будьонновськ.
- Також українська розвідка повідомляла, що Російська Федерація опрацьовує два варіанти ядерного шантажу.
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