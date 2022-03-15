Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Розвідка опублікувала імена військових зенітно-ракетного полку РФ, які обстрілюють українські міста

Розвідка опублікувала імена військових зенітно-ракетного полку РФ, які обстрілюють українські міста

15 березня, 2022 вiвторок
16:38
війна з Росією ракети рф

Українська розвідка опублікувала імена російських військових 590 зенітно-ракетного полку Новосибірська, які скоюють воєнні злочини проти українців

Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки.

В управлінні зазначили, що кожного злочинця зі списку знищать.

"Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом "військових" об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, "шановні", самі виписали вирок – тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю", – йдеться у повідомленні.

Повний список окупантів з 590 зенітно-ракетного полку Новосибірська можна переглянути за покликанням

  • Нагадаємо, Головне управління розвідки України раніше опублікувало список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Росії м. Будьонновськ.
  • Також українська розвідка повідомляла, що  Російська Федерація опрацьовує два варіанти ядерного шантажу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

розвідка
окупанти
війна новини
Читайте також:
Ілон Маск
14 березня, 2022 понедiлок
Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Антоніу Гутерреш
14 березня, 2022 понедiлок
Генсек ООН вважає можливою перспективу ядерного конфлікту
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 30.2
  • EUR
    Купівля 32.3
    Продаж 33.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 березня
17:07
Україна має вступити у оборонний союз з країною, яка має ядерну зброю, - Данілов
17:07
На Луганщині ЗСУ знищили російські танки й БМП разом з екіпажами, - Генштаб ЗСУ
17:05
Колона російської техніки тікає від Миколаєва до Херсона, – голова ОВА
16:57
Всесвітньо відомий виробник шин Michelin припиняє роботу в Росії
16:57
"Кожен шлях в Україні - це європейський шлях": прем'єр Словенії з нагоди візиту до Києва
16:52
ворожа техніка
Українська артилерія знищила 5 російських "Градів"
16:49
Канада
Канада запровадила санкції проти російських посадовців через їхнє сприяння війні РФ проти України
16:41
Олександр Павлюк
Герой України, командуючий ООС Олександр Павлюк став головою Київської ОВА
16:38
Шмигаль
"Революційне рішення": Парламент підтримав урядовий проєкт податкової реформи, - Шмигаль
16:28
Обстріл телевежі у Рівному
Обстріл телевежі у Рівному: кількість загиблих зросла до 20 людей
16:26
Віталій Кличко
Можливе загострення, - Кличко про комендантську годину в Києві та області на 1,5 доби
16:20
КМДА закликала киян не передавати паспортні й контактні дані підозрілим особам, які представляються благодійниками
16:18
Запорізькіа АЕС
Захоплення наших АЕС – це акт ядерного тероризму та шантаж всього світу, - керівник Енергоатому
16:13
Київ оборона
Рада погодила продовження воєнного стану до 25 квітня
16:06
Михайло Подоляк
Перемовини з РФ тривають, поновили консультації на головній платформі, – Подоляк
16:00
Зеленський
Зеленський: українці починають розуміти, що мають розраховувати самі на себе, а не на НАТО
15:55
Ізраїль
Ізраїль скасував безвіз для України та більше не прийматиме біженців
15:55
посольство Британії
Британія додала 370 осіб до санкційного списку проти РФ і Білорусі
15:50
ЗСУ
В Україні розпочалась мобілізація військових, які не входили до списку резервістів першої черги
15:42
Володимир Зеленський
"На один наш танк 100 їхніх. Зброю, дану вами на тиждень, використовуємо за 20 годин": Зеленський закликав світ дати Україні літаки для спротиву РФ
15:19
біженці
Від початку війни з України виїхало майже три мільйони людей, – ООН
15:09
Ексклюзив
мобільний розбитий
Окупанти забрали мобільні: у Гостомелі люди дізнаються про евакуацію за чутками і налаштовують приймачі, щоб спіймати радіо
15:08
Зеленський
Зеленський: деякі компанії заявили, що пішли, але насправді просто вичікують, щоб повернутися на російський ринок
14:58
Олексій Арестович
Окупанти зосереджують свої авіаційні удари у зоні ООС і в напрямку Маріуполя, – Арестович
14:53
Сергій Чижиков
Зеленський нагородив Орденом Богдана Хмельницького менеджера "Укрпошти", що самотужки збив російський літак над Черніговом
14:33
евакуація
З блокованого Маріуполя вже виїхало 2 тисячі авто
14:31
Харків обстріл
У Харкові окупанти обстріляли житловий масив прямо під час евакуації. Відео
14:31
російські окупанти
Окупанти планують відновити наступ на Чернігів, продовжують штурм Маріуполя й готують найманців у РФ і Білорусі, - Генштаб ЗСУ
14:29
Уряд Великої Британії
У Великій Британії готують новий пакет санкцій проти Росії, – The Guardian
14:11
У нардепів від ОПЗЖ під час обшуків вилучили зброю, - ДБР
14:07
Луганщина
На Луганщині майже 100 тис. людей без електрики та тепла, - голова Луганської ОВА
14:05
Тетяна Чорновол
"Однозначно агент ФСБ": Чорновол звинуватила голову ДБР Сухачова в причетності до знищення КБ "Луч" та в держзраді
13:59
злочини РФ проти культури
В Україні створили сайт для фіксації злочинів РФ проти культури
13:52
кордон арешт
Правоохоронці завадили виїзду за кордон майже 700 чоловіків призовного віку, - ДБР
13:52
Харків обстріл
У Харкові внаслідок російського обстрілу пошкоджено три житлові п'ятиповерхівки, - ДСНС
13:44
Енергодар пам'ятник Героям Небесної Сотні
В Енергодарі окупанти зруйнували пам'ятник Героям Небесної Сотні
13:36
СБУ
СБУ за добу затримала 60 колаборантів
13:27
Сергій Гайдай
На Луганщині 15 березня не буде гуманітарного коридору через обстріли окупантів, - Гайдай
13:26
інвалідність біженці
Для людей з інвалідністю спростили виїзд за кордон, – Держприкордонслужба
13:26
Ексклюзив
Марина Овсяннікова
Марина Данилюк-Ярмолаєва: Про що говорити з росіянами?
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV