Розвідка опублікувала список морпіхів, які вчиняють терор проти українців

Про це повідомили на сторінці розвідки Міністерства оборони України.



Відомо, що всі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань. У списку, який здобула розвідка, службовці 727 окремого батальйону морської піхоти Росії. Номер їхньої астраханської частини – 20264.

"Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо", – йдеться в повідомленні розвідки.

Загалом список нараховує 404 окупантів, які мають різне звання та обов'язки. Серед них зокрема є навідники, кулеметники, водії-гранатометники, снайпери техніки та їхнє командування.

Переглянути список російських окупантів які вчиняють військові злочини проти мирного населення в Україні, можна за цим посиланням.

Нагадаємо, розвідка оприлюднила дані командирів Росгвардії з Чечні та список військових авіаційного полку, який доставляє зброю та боєприпаси в Україну

Раніше Головне управління розвідки опублікувало список учасників ОМОНу Нижньогородської області, які намагаються "встановити" свої порядки на окупованих територіях України.