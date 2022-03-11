Розвідка опублікувала список морпіхів, які вчиняють терор проти українців
Розвідка Міноборони змогла встановити й оприлюднила імена батальйону морських піхотинців армії окупанта, які чинять злочини проти мирного населення
Про це повідомили на сторінці розвідки Міністерства оборони України.
Відомо, що всі оприлюднені дані стосуються військової частини російського міста Астрахань. У списку, який здобула розвідка, службовці 727 окремого батальйону морської піхоти Росії. Номер їхньої астраханської частини – 20264.
"Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо", – йдеться в повідомленні розвідки.
Загалом список нараховує 404 окупантів, які мають різне звання та обов'язки. Серед них зокрема є навідники, кулеметники, водії-гранатометники, снайпери техніки та їхнє командування.
Переглянути список російських окупантів які вчиняють військові злочини проти мирного населення в Україні, можна за цим посиланням.
- Нагадаємо, розвідка оприлюднила дані командирів Росгвардії з Чечні та список військових авіаційного полку, який доставляє зброю та боєприпаси в Україну
- Раніше Головне управління розвідки опублікувало список учасників ОМОНу Нижньогородської області, які намагаються "встановити" свої порядки на окупованих територіях України.
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