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Розвідка: по всій Росії ПВК шукають найманців на війну з Україною, завербованих в'язнів відправляють у найгарячіші точки

12 липня, 2022 вiвторок
20:29
Новини розвідка

Росія почала створення "патріотичних національних батальонів" для вербування людей на війну проти України

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні РФ використовує різні способи найманства, рекрутування. Дуже активно останнім часом почали залучати приватну військову компанію, та ж сама "Вагнер", "Ліга", розгорнули пункти вербування по всій російській федерації. Почали такий новий механізм, як створення так званих патріотичних національних батальонів, при чому по всій території російської федерації. В тій же самій Костромі, Оренбурзі, де формуються ці стрілецькі батальйони та направляються на нашу територію. Таким чином ресурси виснажуються і приходить розуміння, що рано чи пізно доведеться оголошувати мобілізацію, для того, щоб підтримувати той темп наступу, який зараз хоче зберегти РФ", - сказав Скібіцький.

Розвідник додав, що попри намагання російської влади приховати втрати у війні з Україною, інформація про це поширюється, кількість загиблих та поранених, які повертаються до РФ, зростає.

Також, за даними розвідки, в РФ спостерігається дефіцит військових механиків, артилеристів і водіїв, а якість сформованих підрозділів є низькою.

"Інформація шириться, вони це розуміють, в дуже багатьох випадках зараз ці підрозділи, які формуються, вони зовсім іншого ґатунку, тому що, по-перше, не вистачає спеціальностей, які найбільш дефіцитні - механіки, водії, навідники, артилеристи. І по друге, вони розуміють, що гроші, які їм обіцяли, - це зараз не головне. Тому що в багатьох випадках ті виплати, які їм обіцялися, не виплачуються. Таким чином, поступово до свідомості російських військовослужбовців доходить той факт, що це війна і можна загинути", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР Міноборони також частково підтвердив інформацію, що для війни з Україною в Росії вербують ув'язненних.

"Насамперед підтверджується, що проходить рекрутування в підрозділи збройних сил російської федерації з усіх регіонів і з усіх можливих місць, в тому числі і з місць позбавлення волі. Але необхідно відзначити, що це не просто так: формуються підрозділи, і в багатьох випадках вони направляються в найгарячіші точки, і це вже прораховується російським командуванням, що більшість з них буде знищена. І відповідно, ніякої відповідальності держава, а тим паче міністерство оборони російської федерації за їх смерть нести не буде", - прокоментував він.

  • 17 червня українські військові повідомили, що взяли в полон пілота російського штурмовика Су-25. Пілот зізнався, що він колишній майор ВПС РФ, який влаштувався працювати до "ПВК Вагнера" і здійснив кілька бойових вильотів.
  • Британська розвідка повідомила, що окупанти використовують пілотів у відставці з ПВК "Вагнер" та старі моделі Су-25.

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Україна
війна з Росією
окупанти
ГУР
Вагнергейт
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