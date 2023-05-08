Розвідка про причетних до "атаки" на Кремль: можливо все – від активності партизан до внутрішньополітичних розборок
У розвідці вважають, що інцидент із безпілотником над Кремлем міг бути як активністю місцевих сил спротиву, так і результатом розборок між "вежами" Кремля
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
За його словами, Україна непричетна до атаки на Кремль, бо наразі зосереджена на деокупації власних територій.
До того ж, Юсов не вважає цей інцидент замахом на президента РФ Володимира Путіна.
"Що це було? Це могли бути різні сценарії – від активності місцевих сил спротиву до розборок між "вежами" Кремля. Тому що в будь-якому випадку, якщо це трактувати як внутрішньоросійське протистояння (а таким воно і є), то це така подія, яка працює на делегітимізацію режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію", - пояснив представник ГУР.
"Коли ми говоримо про Кремль, потрібно пам'ятати, що в нього є різні "вежі" і в них живуть різні люди, часто з різними, а іноді навіть з протилежними інтересами. Тому мешканці певних "веж" цілком могли бути до цього причетними", - додав він.
- Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня. Київ свою причетність заперечує.
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