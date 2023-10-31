Рух спротиву "Атеш" почав вербувати агентів у Костромі

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

"Активісти руху "Атеш" розклеїли в Костромі листівки. Ми очікуємо велику кількість нових агентів з цього міста. Чим більше людей приєднається до нас, тим швидше настане мир. Ми дамо бій режиму Путіна! Приєднуйтесь до нас і сприяйте перемозі", - пишуть партизани.

Кострома - це адміністративний центр Костромської області, великий порт на річці Волга. У російському місті проживає понад 277 тис. жителів. Кострома розташована за 330 км від Москви.