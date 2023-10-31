Рух спротиву "Атеш" почав вербувати агентів у Костромі
У вівторок, 31 жовтня, стало відомо, що партизанський рух "Атеш" набирає нових агентів у Костромі
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
"Активісти руху "Атеш" розклеїли в Костромі листівки. Ми очікуємо велику кількість нових агентів з цього міста. Чим більше людей приєднається до нас, тим швидше настане мир. Ми дамо бій режиму Путіна! Приєднуйтесь до нас і сприяйте перемозі", - пишуть партизани.
Кострома - це адміністративний центр Костромської області, великий порт на річці Волга. У російському місті проживає понад 277 тис. жителів. Кострома розташована за 330 км від Москви.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.21 Купівля 37.21Продаж 37.89
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе