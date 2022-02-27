Румунія надасть Україні військову техніку, боєприпаси та готова прийняти поранених
Уряд Румунії передасть Україні боєприпаси, військову техніку й готовий прийняти поранених через повномасштабну російсько-українську війну
Про це пише Radio Romania International.
Речник уряду Румунії Дан Кербунару повідомив, що країна надасть Україні боєприпаси, військову техніку, а також паливо й медичне обладнання на понад 3 млн.
Крім того, з 27 лютого в Бухаресті, у дворі Центрального військового госпіталю швидкої допомоги, відкрили Центр переливання крові, де можна здати кров для поранених українських військових.
Також Румунія готова прийняти українців, які отримали поранення, у військових шпиталях. Станом на 27 лютого у країні знайшли прихисток 25 тис. громадян України, з них 102 людини надіслали заявку про отримання притулку. Центри для розміщення біженців заповнені на 57%.
Союз українців Румунії розміщує людей у своїх осередках і населених пунктах, де мешкають етнічні українці. Також допомогу надають неурядові організації, власники пансіонатів, готелів, церков і окремі румуни.
Нагадаємо, раніше Німеччина пообіцяла надати Україні 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger.
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