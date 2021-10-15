Румунія просить в ЄС термінову допомогу щодо боротьби з коронавірусом
У Румунії через ситуацію з COVID-19 активували Механізм цивільного захисту ЄС, який надає країнам-членам Євросоюзу допомогу в надзвичайних ситуаціях
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням Politico.
МОЗ попросило передати дози препаратів для лікування 40 тис. пацієнтів.
Зазначається, що в препараті є моноклональні антитіла, які імітують природний захист організму. При своєчасному прийомі знижується смертність від коронавірусу.
Румунія посідає передостанню сходинку в ЄС щодо рівня вакцинації. Лише 33% її громадян отримали щонайменше одну дозу. Країна зіштовхнулася з найгіршою хвилею коронавірусу - понад 700 нових добових випадків на 1 млн людей.
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