Румунія просить в ЄС термінову допомогу щодо боротьби з коронавірусом

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням Politico.

МОЗ попросило передати дози препаратів для лікування 40 тис. пацієнтів.

Зазначається, що в препараті є моноклональні антитіла, які імітують природний захист організму. При своєчасному прийомі знижується смертність від коронавірусу.

Румунія посідає передостанню сходинку в ЄС щодо рівня вакцинації. Лише 33% її громадян отримали щонайменше одну дозу. Країна зіштовхнулася з найгіршою хвилею коронавірусу - понад 700 нових добових випадків на 1 млн людей.