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"Русский корабль, иди нах@й": українська компанія розробила мобільний застосунок, який показує актуальні втрати ворога

5 травня, 2022 четвер
12:14
Суспільство "Русский корабль, иди нах@й"

Сьогодні, 5 травня, Генеральний штаб ЗСУ та софтверна компанія Alty запустили мобільний додаток "Русский корабль, иди нах@й" для iOS

Про це на сторінці у фейсбук повідомив Генштаб ЗСУ.

Розробники створили трекер втрат російської армії в Україні, який показує актуальну статистику щодо особового складу та військової техніки. Застосунок працює на мобільних пристроях.

"Нас надихнула щоденна робота фахівців Генштабу ЗСУ, які старанно оформлювали інформацію по знешкодженню ворожого особового складу і техніки РФ у своїй інфографіці. Тому, на волонтерських засадах, ми створили зручний застосунок з набором красивих віджетів для відстеження втрат окупанта і наближення нашої перемоги", – розповів генеральний директор компанії Alty Леонід Горєв.

На головному екрані можна встановити зручний віджет для миттєвого отримання інформації.

"Для себе можна обрати один з трьох варіантів віджетів за розміром, який буде розміщений на головному екрані вашого смартфона: маленький – відображає дані про втрати особового складу; середній – показує дані не лише про втрати особового складу, а й про втрати великої військової техніки; великий – охоплює всю інформацію про ворожі втрати, вказані на головному екрані застосунку", – додають у пресслужбі.

Також у застосунку є мапа повітряної тривоги в Україні, а також можливість допомогти ЗСУ фінансово.

Розробники розповіли, що версія для Android буде згодом.

Довідково. Alty – українська софтверна компанія заснована в 2009 році. Спеціалізується на сервісах повного циклу в сфері розробки і дизайну мобільних застосунків для банківських та фінтех клієнтів по всьому світу. В портфоліо компанії є продукти для monobank, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ, Укрсіббанк, Raiffeisen Bank International та інших. Постійними партнерами Alty є компанії Visa та Mastercard. Одним із останніх проєктів, в якому Alty взяла участь на волонтерських засадах, є проєкт, що допомагає рятувати життя людей під час повномасштабної війни Росії проти України – TacticMedAid.

  • 5 травня Генштаб інформує, що за час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 24,7 тис. військових, 1092 танки, 312 БПЛА та 196 літаків.

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технології
війна з Росією
Генштаб ЗСУ
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