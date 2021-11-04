Рябікін став міністром з питань стратегічних галузей промисловості України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Народні депутати ухвалили рішення про призначення Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.



За проголосували 327 депутатів.



Довідка: Від листопада 2020 року Павло Рябікін очолював Державну митну службу України.

Нагадаємо, 3 листопада Рада відправила у відставку Олега Уруського, що обіймав цю посаду з 2020 року.

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