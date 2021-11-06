Рятувальники попереджають про небезпечний туман

На це звертає увагу Еспресо.TV.



"Вранці 6 листопада у південних та південно-східних областях туман", - передають з Державної служби України із надзвичайних ситуацій.



Видимість складає 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).





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