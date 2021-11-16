Саакашвілі відмовився від участі в судовому засіданні

Про це повідомляє Грузія Online.



За словами судді Давида Куртанідзе, в пенітенціарну установу, де утримують Саакашвілі, надійшов запит із пропозицією бути присутнім на засіданні дистанційно. Заарештований скористався своїм правом і відмовився від запрошення суду.



"В пенітенціарну службу направили запит щодо представлення Міхеіла Саакашвілі у суді або проведення процесу дистанційно, у цьому випадку суду не потрібна згода сторони", - сказав Куртанідзе.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

У вівторок, 16 листопада, Саакашвілі передав уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій листа, у якому повідомив про критичний стан свого здоров'я. У листі він зазначив, що його втретє не пустили на розгляд власної судової справи.