Саакашвілі відмовився від участі в судовому засіданні
Третій президент Грузії, громадянин України Міхеїл Саакашвілі відмовився дистанційно під'єднатися до судового процесу у вівторок, 16 листопада
Про це повідомляє Грузія Online.
За словами судді Давида Куртанідзе, в пенітенціарну установу, де утримують Саакашвілі, надійшов запит із пропозицією бути присутнім на засіданні дистанційно. Заарештований скористався своїм правом і відмовився від запрошення суду.
"В пенітенціарну службу направили запит щодо представлення Міхеіла Саакашвілі у суді або проведення процесу дистанційно, у цьому випадку суду не потрібна згода сторони", - сказав Куртанідзе.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- У вівторок, 16 листопада, Саакашвілі передав уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій листа, у якому повідомив про критичний стан свого здоров'я. У листі він зазначив, що його втретє не пустили на розгляд власної судової справи.
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