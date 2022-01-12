Саакашвілі заявив, що прийде на засідання суду 13 січня

Про це повідомляє Грузия Online.



"Завтра я прийду на "суд" і скажу те, що маю сказати. Зустрінемось 13-го о 13:00", - написав експрезидент Грузії у Facebook.



Саакашвілі назвав вирок у справі фейковим і пообіцяв сказати своє слово на засіданні.



Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.

20 листопада Саакашвілі припинив голодування.