Саакашвілі заявив, що прийде на засідання суду 13 січня
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що прийде на засідання Тбіліського міського суду 13 січня у справі про незаконний перетин ним кордону країни
Про це повідомляє Грузия Online.
"Завтра я прийду на "суд" і скажу те, що маю сказати. Зустрінемось 13-го о 13:00", - написав експрезидент Грузії у Facebook.
Саакашвілі назвав вирок у справі фейковим і пообіцяв сказати своє слово на засіданні.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
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