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Салат "Мімоза". Рецепт приготування на будь-який смак
Салат Мімоза – популярний та гармонійний. Його можна смакувати як до свят, так і на кожен день. На сніданок, обід та вечерю
Салат "Мімоза" класичний
Інгредієнти:
- одна банка рибних консервів (це може бути сардина або сайра в олії)
- три картоплини
- чотири яйця
- дві морквини
- одна цибулина
- сіль, перець, майонез (за смаком)
Фото: lifehacker
Приготування:
- відварюємо на круто яйця
- відварюємо картоплю та моркву
- дрібно нарізаємо цибулю, трохи промариновуємо її у воді з оцтом
- розминаємо виделкою рибу
- очищені картоплю та моркву натираємо на грубій тертці
- викладаємо салат у глибоку салатницю
- перший шар салату - це картопля
- промащуємо її майонезом
- посолимо і перчимо за смаком
- викладаємо другий шар салату - це риба, яка його просочить
- з маринованої цибулі зливаємо воду і викладаємо третій шар
- промащуємо невеликою кількістю майонезу
- натираємо на тертці яєчні білки і жовтки
- наступний шар - це білки, їх теж покриваємо майонезом
- варена натерта морква - наступний шар, змащуємо майонезом, підсолюємо за смаком
- останній шар - терті яєчні жовтки, їх майонезом змащувати не потрібно
- прикрашаємо зеленню - кропом чи петрушкою
- залишаємо "Мімозу" в холодильнику на кілька годин.
Салат "Мімоза" з тунцем та сиром
Інгредієнти:
- одна банка консервованого тунця
- чотири яйця
- одна цибулина
- дві середні морквини
- вершкове масло (заморожене) – 50 г
- сир твердий - 150 г
- майонез - 4 столові ложки
- лимонний сік – одна чайна ложка
Фото: kot-obzhora
Покроковий рецепт приготування:
- відварюємо на круто яйця
- охолоджуємо
- чистимо
- відділяємо жовтки від білків
- окремо натираємо їх на дрібній тертці
- відварену моркву очищаємо від шкірки
- натираємо на дрібній тертці
- твердий сир також натираємо на тертці
- цибулю дрібно нарізаємо кільцями
- заморожене масло подрібнюємо на тертці
- у салатник викладаємо спочатку тунець, розім’ятий виделкою
- далі - кільця цибулі
- далі моркву
- далі тертий сир
- далі вершкове масло
- далі яєчні білки
- кожен шар покриваємо тонкою майонезною сіточкою
- останній шар – жовткова крихта.
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