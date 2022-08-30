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Головна війна з Росією Сама лиш інформація про імовірність наступу ЗСУ на Півдні України вже вплинула на армію РФ, - Білий Дім

Сама лиш інформація про імовірність наступу ЗСУ на Півдні України вже вплинула на армію РФ, - Білий Дім

30 серпня, 2022 вiвторок
02:48
війна з Росією ЗСУ, південний напрямок

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі переконаний, що незалежно від обсягів, масштабів та зони охоплення наступ ЗСУ в районі Херсона вже вплинув на військові можливості РФ

Про це повідомляє CNN.

Кірбі зауважив, що незалежно від розміру, масштабу та розмаху останнього контрнаступу українці "вже вплинули на військовий потенціал Росії".

"Росіяни були змушені стягувати ресурси зі сходу просто через інформацію про те, що українці можуть перейти на півдні в наступ, - зазначив американський посадовець.

Кірбі пояснив, що окупанти почали відтягувати підрозділи у певних районах Донбасу, "аби відповісти на те, що, на їхню думку, є близькою загрозою контрнаступу".

Кірбі також зазначив, що "ідея йти в атаку не нова для українців". Українські сили "ведуть бій з росіянами всередині" України вже досить давно, включно з першими місяцями війни навколо столиці Києва.

"Отже, для них це не нова подія", — сказав Кірбі.

Також Кірбі заявив, що у США знають про український контрнаступ на Півдні, але не коментуватимуть розвиток подій.

  • Нагадаємо, уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.
  • Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв.
  • У мережі з'явилась інформація, що на окупованій Херсонщині вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.
  • 29 серпня експерт Defense Express Киричевський в ефірі Еспресо заявив, що прорив першої лінії оборони на Херсонщині став для росіян неприємним сюрпризом.
  • Станом на вечір 29 серпня ЗСУ звільнили чотири села під Херсоном. Також уразили баржі біля Антонівського мосту.

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США
Військові новини
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