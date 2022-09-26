"Самозакохана соціопатка" Меган Маркл. Опубліковані уривки нової книги про королівську родину
У новій книзі королівського письменника та кореспондента Валентина Лоу придворні палацу розповіли скандальні подробиці про дружину принца Гаррі герцогиню Сассекську
Уривки з книги Валентина Лоу "Придворні: Сила, прихована за короною" (Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown) зʼявилися в The Sunday Times, передає The Daily Mail.
Колишні помічники Меган Маркл і принца Гаррі, які назвали себе "Клуб тих, хто вижив у Сассексів", переконані, що герцогиня Сассекська ретельно планувала свій відхід із королівської родини. Придворні описали її як "самозакохану соціопатку".
У книзі Лоу описується погіршення стосунків Сассексів із їхнім персоналом – групою "порядних людей, які вірили в Меган і зробили б усе, щоб допомогти парі досягти успіху". Однак придворні вважають, що одна з головних турбот Меган полягала у тому, "чи зможе вона заробляти гроші для себе".
"Вона хотіла, щоб їй відмовили, тому що вона була одержима цією розповіддю з першого дня", - розповів авторові книги один з колишніх співробітників палацу.
Співбесідники Валентина Лоу також повідомили, що герцогиня хотіла показати, як організація підвела її. Помічники палацу вважають, що за рішенням Маркл подати скаргу менеджерам з персоналу, які вислухали її співчутливо, але не запропонували жодної допомоги, стояв цинічний мотив.
"Це було неминуче: відділ кадрів займається кадровими питаннями, а не членами королівської родини", - зазначається у книзі. - Меган, імовірно, знала про це, то що вона там робила? Якщо зібрати ланцюжок доказів, це буде іронічною відповіддю".
Серед учасників "Клубу тих, хто вижив у Сассексів" була Саманта Коен, яку королева особисто попросила стати секретарем пари і яка працювала з Гаррі та Меган з моменту їхнього весілля у травні 2018 року до закінчення їхнього турне Південною Африкою у вересні 2019 року, та Сара Летем, яка відповідала за зв’язок з громадськістю.
У книзі наголошується, що деякі співробітники Меган підозрювали, що вона зрештою хотіла заробити грошей. І єдиний спосіб зробити це - залишити королівське життя і повернутися до США.
"Хоча їй подобалася увага, Меган не розуміла сенсу всіх цих прогулянок і рукостискань з незліченною кількістю незнайомців", - зазначається в книзі.
Посилаючись на власні джерела, автор пише, що одного разу Маркл сказала: "Не можу повірити, що мені не платять за це".
- Американська акторка Меган Маркл та принц Гаррі одружилися у 2018 році в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
- 9 січня 2020 року герцог і герцогиня Сассекські зробили офіційну заяву, в якій повідомили про свій намір скласти з себе повноваження членів королівської сім'ї й стати фінансово незалежними від палацу. Тоді ж подружжя переїхало до Канади, а потім до США.
- У березні 2021 року пара дала скандальне інтервʼю Опрі Вінфрі. У відповідь у Букінгемському палаці скликали термінову нараду через це інтерв’ю і натякнули на брехню Меган. Тоді ж Букінгемський палац вирішив розслідувати цькування персоналу з боку Меган Маркл.
- Зазначимо, що подружжя підтримує Україну. У Нідерландах на Іграх нескорених Меган Маркл привітала українську команду зі словами "Слава Україні", а принц Гаррі назвав захід можливістю для світу краще показати Україну.
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