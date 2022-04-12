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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЄС окрім санкцій має надати негайну допомогу для оборони України, - Боррель

ЄС окрім санкцій має надати негайну допомогу для оборони України, - Боррель

12 квітня, 2022 вiвторок
02:57
війна з Росією Жозеп Боррель

Весь світ усвідомлює, що Росія може здійснити нову масштабну атаку на сході України, при цьому у ЄС розуміють, що вже застосовані санкції не зможуть негайно зупинити путінську "машину війни", хоч і значно скорочують ресурси кремля на її фінансування

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Люксембурзі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Війна, яка триває зараз, та битва, що може відбутися у наступні дні або тижні, - стануться з нашими санкціями або без них, оскільки санкції мають ефект лише у середньостроковій перспективі. Протягом кількох наступних днів або тижнів військова машина росії … матиме ті самі ресурси, що й зараз. І вони (РФ. - Ред.) будуть продовжувати цю війну. Тож ми маємо зосередитися на негайних короткострокових заходах оборонного характеру", - пояснив він.

За словами Борреля, сьогодні міністри закордонних справ ЄС детально обговорили можливість посилення санкцій проти Росії, включаючи відмову від імпорту нафти й газу, проаналізували залежність різних країн ЄС від російських енергоресурсів та шляхи її подолання.

Водночас, зазначив він, країни ЄС мають зосередити увагу на нагальних потребах України для відбиття російського наступу.

"Це не означає, що ми повинні припинити все інше (у контексті санкцій. - Ред.). Але не треба плекати жодних ілюзій - якщо ви зупините постачання газу сьогодні, це не зупинить російську армію, що вестиме війну протягом кількох наступних тижнів. Ми маємо надати допомогу зараз для оборони (України. - Ред.), на яку ми розраховуємо", - підсумував Боррель.

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Жозеп Боррель
постачання зброї
санкції ЄС проти Росії
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