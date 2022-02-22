Санкції зараз дуже помірні, Путіну залишають шанси зберегти обличчя, - інвестбанкір Фурса

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Санкції, які зараз введені, вони виключно лайтові. Вони зараз дуже помірні, тому що, Захід, напевно, залишає шанси Путіну зберегти обличчя. Якщо він просто визнає "Л/ДНР" і там все затихає, то це спосіб зберегти обличчя після того, як він отримав відкоша після свого ультиматуму", - сказав Фурса.



На його думку, ці санкції не несуть особливої шкоди для економіки Росії.



"Британія запровадила санкції проти п'яти пересічних банків, назви яких мало кому відомі. Поки що, це формальні санкції, з огляду на те, що якщо все зараз заспокоїться: "Все добре, рухаємось далі", - додав інвестбанкір.



Фурса прокоментував зупинку Німечинною сертифікації "Північного потоку-2".



"Це болючий удар по амбіціям Путіна та его. На економіку - це не дуже впливає, бо транзитувати газ можна українською трубою. Фінанси РФ від цього не стражають. Це показовий крок, який спрямований на амбції, призупинення сертификації. Показано, що якщо ви будете себе поводити погано, цей газопровід не запрацює, але не виключено, що РФ повернеться до конструктивних кроків, то потім його можна відновити", - підсумував він.





22 лютого Велика Британія ввела санкції проти п'яти банків РФ та трьох російських олігархів - Тимченка та братів Ротенбергів.

У відповідь на дії Росії міністерство економіки Німеччини призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".