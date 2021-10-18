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САП оскаржить виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Омеляну

18 жовтня, 2021 понедiлок
11:46
Суспільство Володимир Омелян

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не погоджується з виправдувальним вироком ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну та оскаржить його у суді

Про це передає пресслужба САП.

"Прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції. Як вже повідомлялось, колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн.

"Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети", - йдеться в повідомленні.

Дії колишнього посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 211 КК України ("Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").

"Разом з тим повідомляємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - додали в САП.

  • Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

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суд
виправдання
Володимир Омелян
САП
ВАКС
новини України
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