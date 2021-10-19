Saudi Exim Bank відкрив Укрексімбанку кредитний ліміт на $25 млн

Про це повідомила пресслужба Укрексімбанку.



"З метою розширення співробітництва та розвитку міжнародної торгівлі між Україною та Королівством Саудівська Аравія Укрексімбанк уклав рамкову угоду з Saudi Exim Bank з загальним лімітом $25 млн для подальшого фінансування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів банку", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що ця рамкова угода є першою в історії Укрексімбанку, укладеною з банками Саудівської Аравії - одного із найважливіших торговельних партнерів України в близькосхідному регіоні.



За словами члена правління Укрексімбанку Олександра Щура, започаткування співпраці з саудівським експортно-імпортним банком сприятиме реалізації спільних проєктів у різних сферах економіки та зміцненню торговельних зв'язків.

Saudi Exim Bank був створений у 2020 році для надання експортного фінансування, гарантій, страхування кредитів та інших можливостей для посилення довіри до саудівського експорту та його виходу на нові ринки.

Державний експортно-імпортний банк України, Укрексімбанк, - це універсальна державна фінансова установа, яка обслуговує українських підприємств-експортерів приватної та державної форм власності.

Нагадаємо, 11 жовтня відсторонений голова правління Укрексімбанку Євгеній Мецгер після нападу на журналістів Радіо "Свободи" у власному кабінеті написав заяву про звільнення за власним бажанням. У той же день наглядова рада задовольнила його заяву.