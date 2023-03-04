Саудівська Аравія передала Україні три літаки гуманітарної допомоги
Саудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогою, серед якої є генератори, теплі ковдри та засоби гігієни
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Так Саудівська Аравія передала Україні 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт. Також серед гуманітарної допомоги є теплі ковдри та засоби гігієни. Їх розподілять між шістьма регіонами для реагування на нагальні потреби тисяч людей.
Єрмак зазначив, що три літаки гуманітарної допомоги від Саудівської Аравії відправили в рамках меморандуму про гуманітарну допомогу на 100 млн доларів.
"Ми дуже вдячні Саудівській Аравії за підтримку України. Ця гуманітарна допомога є свідченням солідарності та підтримки, яка існує між нашими державами", - написав Єрмак.
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- 26 лютого під час зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом було підписано меморандум про гуманітарну допомогу на 100 млн доларів.
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