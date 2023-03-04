Саудівська Аравія передала Україні три літаки гуманітарної допомоги

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Так Саудівська Аравія передала Україні 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт. Також серед гуманітарної допомоги є теплі ковдри та засоби гігієни. Їх розподілять між шістьма регіонами для реагування на нагальні потреби тисяч людей.

Єрмак зазначив, що три літаки гуманітарної допомоги від Саудівської Аравії відправили в рамках меморандуму про гуманітарну допомогу на 100 млн доларів.

"Ми дуже вдячні Саудівській Аравії за підтримку України. Ця гуманітарна допомога є свідченням солідарності та підтримки, яка існує між нашими державами", - написав Єрмак.

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