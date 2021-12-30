Сайт "Еспресо" посів третю сходинку у списку онлайн-медіа із найвищим рівнем дотримання профстандартів

Про це повідомляє Інститут масової інформації.



Моніторинг онлайн-медіа проходив у грудні 2021 року.



Найвищий рівень дотримання стандартів у четвертому кварталі 2021 року (понад 96% матеріалів, написаних без порушень професійних стандартів) показали такі сайти: "Суспільне", "Дзеркало тижня", "Ліга", "Українська правда", "Бабель", "Громадське". На другому місці опинилися "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна".



Третю сходинку рейтингу посіли сайти “Еспресо” та УНН з показниками 92% матеріалів без порушень.



У порівнянні з попереднім періодом моніторингу, дотримання стандарту балансу думок і точок зору погіршилося майже на 2% і становить 92,5% в середньому серед усіх досліджуваних медіа.



Найбільше незбалансованих новин виявилося на сайтах "Політека" та "Страна".



Порушення стандарту балансу передусім трапляється в матеріалах з ознаками замовлення або з політичними маніпуляціями. Переважна більшість незбалансованих матеріалів просуває чиїсь інтереси.



Рівень дотримання стандарту достовірності порівняно з попереднім періодом моніторингу, практично не змінився і становить 94,6%. Найнижчий рівень дотримання стандарту достовірності зафіксовано на сайті "Страна".



Дотримання стандарту відокремлення фактів від коментарів погіршилося майже на 3% і становить 87,5% в середньому серед усіх досліджуваних медіа.



У ІМІ уточнили, що з наступного року переглянцть добірку сайтів для регулярного моніторингу та розширять підходи до методології і регулярності оцінювання. Крім того, до оцінювання за стандартами Білого списку долучать сторінки медіа в соцмережах.





Нагадаємо, у вересні сайт "Еспресо" увійшов до Білого списку найякісніших онлайн-медіа.