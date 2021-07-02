СБУ викрила канал контрабанди фігуранта списку РНБО Дідуха: злочинці намагались ввезти брендовий одяг і косметику на 16 млн грн
Служба безпеки України викрила канал контрабанди в Україну брендового одягу та косметики на 16 млн грн фігуранта списку Ради національної безпеки України (РНБО) Володимира Дідуха та його родичів
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, СБУ викрила масштабну схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних виробів з ЄС. Канал контрабанди організував фігурант санкційного списку РНБО - Володимир Дідух та його родичі.
Правоохоронці встановили, що лише в одній партії контрабанди зловмисники хотіли перевезти товарів на 16 млн грн.
У пресслужбі зазначили, що злочинці залучили до схеми інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці. Він вніс до системи митного оформлення неправдиві відомості щодо товару: зареєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як "настінну плитку".
За інформацією відомства, інспектору наразі повідомлено про підозру за замах на злочин та несанкціоновані дії з інформацією. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
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