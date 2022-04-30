СБУ викрила жителя Миколаєва, який систематично продавав інформацію спецслужбам РФ

Про це повідомляє у Facebook Управління СБУ в Миколаївській області

Відомо, що чоловік документував розташування підрозділів військово-цивільної адміністрації та об’єктів критичної інфраструктури з метою передачі інформації представникам російських спецслужб. Під час досудового розслідування встановили, що затриманий з власної ініціативи надав свої персональні дані та підтвердив бажання співпрацювати з Росією. За таку "роботу" він систематично отримував грошові перекази на особисту банківську картку.

Колаборанта вдалось затримали під час виконання чергового завдання. Наразі йому оголошено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану.

У Миколаєві 28 квітня на 15 років засудили колишнього українського військового, який у 2014 році перейшов на бік РФ, а у 2022 - прибув на повномасштабну війну проти України, однак потрапив у полон до ЗСУ.