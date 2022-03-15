СБУ за добу затримала 60 колаборантів
СБУ протягом доби 14 березня затримала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіона
Проце СБУ повідомила в Telegramm.
Так, у Черкаській області співробітники Служби безпеки затримали інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Вона передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.
У Луганській області зафіксоване формування каральних органів.
"До таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих "прокурорів" з ОРДЛО, які вже зарекомендували себе в самопроголошеній "ЛНР", – пише СБУ.
У Кіровоградській області чоловік працював у російському інформполі: публікував на форумах антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ.
У Закарпатській області СБУ затримала місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку.
Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують дозволити націоналізацію майна росіян і колаборантів. Відповідний законопроєкт депутати зареєстрували 15 березня.
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