СБУ за добу затримала 60 колаборантів

Проце СБУ повідомила в Telegramm.



Так, у Черкаській області співробітники Служби безпеки затримали інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Вона передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.



У Луганській області зафіксоване формування каральних органів.



"До таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих "прокурорів" з ОРДЛО, які вже зарекомендували себе в самопроголошеній "ЛНР", – пише СБУ.



У Кіровоградській області чоловік працював у російському інформполі: публікував на форумах антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ.



У Закарпатській області СБУ затримала місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку.



Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують дозволити націоналізацію майна росіян і колаборантів. Відповідний законопроєкт депутати зареєстрували 15 березня.